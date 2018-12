ADO-coach irriteert Immers

De coach zag dit seizoen bij het gros van de 27 Haagse tegengoals eigen fouten voorafgaan. Daarom liet hij deze week een compilatie van de tegentreffers non-stop afdraaien op de tv-schermen in de spelersruimtes. Lex Immers was op een gegeven moment wel klaar met de zogenaamde spiegel die hem werd voorgehouden.

Prikkelen

„Als je op een dag vijftig keer je eigen fout voorbij ziet komen…”, doelt Immers op zijn verkeerde terugspeelbal die eerder een monsternederlaag tegen PSV inleidde (0-7). „Ik was degene die uiteindelijk zei: nu is het wel genoeg. Maar het is wel terecht. Een spelersgroep moet je elke dag weer kunnen prikkelen. Mij prikkelde het wel, ja.”

Groenendijk wil zijn spelers ervan doordringen dat de 0-0 van vorig seizoen in de Johan Cruijff ArenA morgen nooit geëvenaard kan worden als dit de defensieve gang van zaken blijft. De nul houden is bijna noodzaak, nu het meespelen van topscorer Abdenasser El Khayati (tien goals) zeer twijfelachtig is. Hij trainde gisteren niet met de groep en vandaag wordt zijn inzetbaarheid bekeken. Groenendijk zal ’geen risico’ met hem nemen. Tot de winterstop wachten er duels waaruit op voorhand meer te halen valt.

