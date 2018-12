Exclusief Patrick Paauwe: hart nog steeds in De Kuip

Het hart mag dan voor Patrick Paauwe bij Feyenoord zitten, genieten doet hij ook als jeugdtrainer en specialistentrainer bij PSV. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Niemand die het DNA van Feyenoord en PSV zo goed kent als Patrick Paauwe. Als profvoetballer begon hij zijn loopbaan in Eindhoven, hij droeg acht jaar het shirt van Feyenoord, keerde daarna weer vijf jaar terug als trainer bij PSV en woont al bijna zijn hele leven in de Lichtstad. Paauwe, inmiddels niet meer werkzaam in het voetbal, over het oergevoel voor Feyenoord, de doorbraak van Mark van Bommel als trainer en zijn bewondering voor Robin van Persie.