Boomstra daagt wereldkampioen dammen uit

Archieffoto: Roel Boomstra Ⓒ René Bouwman

Roel Boomstra is uitdager in een tweekamp om de wereldtitel dammen tegen de Russische regerend kampioen Alexandr Schwarzman. De eerste partij is vrijdag 28 december in Leeuwarden, de twaalfde en laatste op 13 januari in Assen.