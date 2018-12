’Luuk de Jong goed genoeg voor rol als pinchhitter in Europese top’

„Luuk de Jong heeft zich deze Europese campagne internationaal trouwens op de kaart gezet met vier doelpunten. Die goals - drie met het hoofd - spreken veel meer aan dan z’n prestaties in de Eredivisie. Die worden internationaal toch veel lager ingeschaald”, schrijft Kieft in zijn column van zaterdag.

„Voor zichzelf heeft De Jong de lat hoger gelegd. Hoewel een basisplaats bij een internationale topclub een moeilijk verhaal blijft, zie ik niet in waarom hij geen rol als pinchhitter kan vertolken op dat niveau. Zo’n rol als Olivier Giroud heeft bij Chelsea. Benieuwd of er zoiets voor hem langskomt na zijn mooie treffers in deze aflevering van de Champions League.”

De Jong speelde in zijn loopbaan al eens in het buitenland. Bij Newcastle United en Borussia Mönchengladbach vervulde hij in de periode tussen 2012 en 2014 geen echte hoofdrol. Daarna keerde hij terug naar Nederland en staat sindsdien onder contract bij PSV, waar hij inmiddels al drie keer de landstitel veroverde.

PSV is in de Champions League overigens al uitgeschakeld. FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale bleken uiteindelijk een maatje te groot. Over anderhalve week spelen de Eindhovenaren nog één duel in het kampioenenbal. Tegenstander is dan Internazionale.