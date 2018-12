Rol van Vilhena bij Feyenoord van groot belang tegen dit PSV

Voor Feyenoord vindt Bijlow (20) hem zelfs ’super belangrijk’. ,,Tonny is pas 23 jaar, dat is drie jaar ouder slechts dan ik. Bij mij staat de teller op zeven thuiswedstrijden, hij werd pas gehuldigd vanwege zijn honderdste thuisduel. Dat is toch ongelooflijk? Zestien jaar was hij toen hij in het eerste debuteerde.’’

Trainer Giovanni van Bronckhorst is het roerend met zijn keeper eens. Juist tegen PSV zal de slag op het middenveld plaats hebben en wordt de rol van Vilhena cruciaal. ,,Tonny beheerst alle aspecten. In topwedstrijden heb je spelers als hij nodig. Bij het Nederlands elftal heeft hij goede optredens gehad en hij is sterk teruggekomen van die interlands. Tegen FC Groningen vond ik hem ook sterk.’’

Titelstrijd

Het gat tussen PSV en Feyenoord bedraagt op dit moment dertien punten. Feyenoord heeft nog een duel in te halen en houdt bij een zege op PSV de kans om het verschil terug te brengen tot zeven punten. Bij verlies opent zich een krater van dertien punten en is de rol van de Rotterdammers al ruim voor de kerst uitgespeeld.

Van Bronckhorst vindt het te vroeg om dan te spreken van een mislukt seizoen. De KNVB-beker is voor hem de zesde prijs die hij kan winnen. ,,Maar het is logisch dat wij liever zo lang mogelijk om de titel spelen en ook kampioen willen worden.’’

Robin van Persie Ⓒ René Bouwman

Van Persie

Het is bij Feyenoord nog onzeker of Robin van Persie zondag inzetbaar is. „Robin is fitter, hij heeft de laatste trainingen kunnen meemaken en het gaat de goede kant op”, aldus Van Bronckhorst. „Ik hoop echt dat hij deel kan uitmaken van de groep. Het was na een periode van niet voetballen pas zijn tweede groepstraining en dat is vrij weinig. Maar bij iemand als Robin moet je niet alleen naar zijn fysiek kijken, je moet ook naar hem luisteren.”

Mocht Van Persie het niet halen, dan is er ook weer geen totale wanhoop. Uit de laatste twee wedstrijden haalde Feyenoord zonder hem zes punten en incasseerde het geen enkele tegengoal. Maar de rol van de topscorer aller tijden van Oranje is bij de Rotterdammers inmiddels zo groot, dat jong en oud zich rond grote wedstrijden aan hem vastklappen.