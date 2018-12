WK hockey in India: ’Alleen titel telt voor Nederland’

Jacques Brinkman (l) geeft zijn visie richting het WK hockey in India. Ⓒ Telesport

Met de eerste poulewedstrijd tegen Maleisië begint voor het Nederlands hockey-elftal vandaag het wereldkampioenschap in Bhubaneshwar. Als columnist van Telesport zal Jacques Brinkman (52) geen blad voor de mond nemen over de verrichtingen van Oranje in de Indiase deelstaat Odisha. De tweevoudig wereldkampioen en winnaar van olympisch goud tijdens Atlanta 1996 en Sydney 2000 trapt af met vijf stellingen die hockeyverslaggever Luuk Blijboom hem voorlegt. „Het Nederlands elftal heeft te lang uit teddyberen bestaan.”