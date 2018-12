LeBron James leidt LA Lakers naar zege

Sterspeler LeBron James had met 28 punten een groot aandeel in de overwinning. De Lakers versloegen een dag eerder Indiana Pacers. Voor de Mavericks was het in Los Angeles de eerste nederlaag na drie overwinningen op rij.

Houston Rockets maakte bij San Antonio Spurs op overtuigende wijze een einde aan een reeks van vier nederlagen: 105-136. Clint Capela blonk uit bij de bezoekers met 27 punten en 12 rebounds. Bij de Rockets maakte Chris Paul zijn rentree na een korte absentie wegens een hamstringblessure. Voor de Spurs was het de tweede zware nederlaag op rij. Twee dagen eerder ging de ploeg uit Texas bij Minnesota Timberwolves ook al hard onderuit: 128-89.