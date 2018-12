Advocaat uit woede richting arbiter: ’Nee, dat zou ik niet durven’

Na slechts 26 minuten stond er al 3-0 op het scorebord. „We stonden als team niet goed en de manier hoe wij goals weggaven mag niet op Eredivisie-niveau”, aldus de 71-jarige oefenmeester tegenover Fox Sports.

Geaggiteerd keerde Advocaat na het rustsignaal richting de kleedkamer waar hij scheidsrechter Richard Martens toesprak. Reden van de woede van de oud-bondscoach was de penalty die Excelsior kreeg. „Misschien is het handig als je even kijkt of het wel een penalty was”, riep Advocaat tegen Martens.

De scheidsrechter nodigde Advocaat vervolgens uit om het voorval rustig met hem te bespreken. Advocaat: „Hij zei dat hij in overleg met de VAR besloot om de penalty te geven.” Het leek er overigens in eerste instantie op dat Advocaat de arbiter op het matje wilde roepen, maar dat bleek een misverstand te zijn. „Nee, dat zou ik niet durven tegen een scheidsrechter”, knipoogt Advocaat.

Redder in nood voor de domstedelingen bleek wederom Nick Venema te zijn. Advocaat bracht het jeugdexponent van FC Utrecht in de 46e minuut in en mede dankzij een treffer van de aanvaller wist FC Utrecht het resultaat om te buigen. „Het duurde wel erg lang voordat hij scoorde”, lachte Advocaat. Een basisplaats lonkt voor de spits. „Hoe meer jullie het zeggen, hoe eerder ik het doe.”