Potindeling EK-kwalificatie: wie kan Oranje treffen?

De vier finalisten van de Nations League worden verdeeld over de groepen A tot en met D, die net als poule E uit vijf landen komen te bestaan. In de andere vijf groepen zitten zes landen.

Pot 1

Nederland, Engeland, Portugal, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Kroatië en Polen

Pot 2

Duitsland, IJsland, Bosnië en Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden, Rusland, Oostenrijk, Wales en Tsjechië

Pot 3

Slowakije, Turkije, Ierland, Noord-Ierland, Schotland, Noorwegen, Servië, Finland, Bulgarije en Israël

Pot 4

Hongarije, Roemenië, Griekenland, Albanië, Montenegro, Cyprus, Estland, Slovenië, Litouwen en Georgië

Pot 5

Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland, Luxemburg, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Moldavië, Gibraltar en Faeröer-Eilanden

Pot 6

Letland, Liechtenstein, Andorra, Malta en San Marino

Restricties

Aan de EK-kwalificatie doen 55 landen mee. De eerste twee van iedere groep plaatsen zich voor de eindronde van 2020, die in twaalf landen wordt gespeeld. Amsterdam is dan één van de speelsteden.

Bij de loting voor de kwalificatie geldt een aantal restricties. Zo kan Kosovo niet bij Servië en Bosnië-Herzegovina in de poule komen en Spanje niet bij Gibraltar. Ook wordt rekening gehouden met eventuele lange reisafstanden naar steden in Kazachstan, Azerbeidzjan en op IJsland. Rusland en Oekraïne zitten in dezelfde pot en kunnen elkaar dus sowieso niet treffen.

De eerste speelronde van de kwalificatiereeks is van 21 tot en met 23 maart, de laatste ronde wordt tussen 17 en 19 november afgewerkt.

