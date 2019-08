WK-brons voor judoka Korrel

De Nederlandse judoka won in de klasse tot 100 kilogram beide partijen in de herkansingen. Korrel rekende eerst met waza-ari af met de nummer één van de wereld, Varlam Liparteliani uit Georgië. Vervolgens was hij ook te sterk voor de huidige wereldkampioen Cho Guham uit Zuid-Korea. Ook die partij trok Korrel met waza-ari naar zich toe.

De 25-jarige judoka was op de herkansingen aangewezen omdat hij in de kwartfinales met ippon ten onder ging tegen Elmar Gasimov uit Azerbeidzjan.

Simeon Catharina strandde in dezelfde klasse in de derde ronde. De Nederlandse WK-debutant verloor op straffen van Guham.

Voor Korrel is het zijn eerste medaille bij een WK.