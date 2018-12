Video - RKC-doelman gaat opnieuw volledig de mist in

In de 49e minuut schatte Vaessen een lange bal van collega-keeper Bryan Janssen volledig verkeerd in. Op genânte wijze dook de ongelukkige Brabander onder de bal door, waarna Oussama Zamouri voor open doel de 2-0 binnentikte, wat tevens de einduitslag was.

Het is overigens niet de eerste keer dat de 23-jarige doelverdediger blundert. Tijdens de tweede ronde van het bekertoernooi tegen PSV liet hij zich ook niet van zijn beste kant zien. Toen tastte Vaessen tot twee keer toe mis. Gelukkig voor hem wisten zijn ploeggenoten zijn fouten recht te zetten door in de verlenging de huidige koploper van de Eredivisie met 3-2 te kloppen. Een ware stunt, want RKC bezet momenteel de zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Op 18 december reist RKC voor de derde ronde van het KNVB-toernooi naar Enschede, waar FC Twente als volgende tegenstander wacht.