Mourinho ziet macht United afnemen

Mourinho is terughoudend wat betreft het transferbeleid van de Engelse grootmacht. „Als ik eerlijk ben denk ik dat wij überhaupt geen spelers zullen aantrekken. Als we wel een aankoop doen, dan is het maximaal één speler.”

Bekijk ook: Mourinho gaat desnoods lopen naar Old Trafford

De groei van Tottenham Hotspur is volgens de 55-jarige oefenmeester de voornaamste reden dat The Red Devils weinig tot geen spelers zullen aantrekken. „Vroeger kon United de beste spelers van Tottenham kopen, maar nu gaat dat niet meer. Tottenham is machtig genoeg om nee te zeggen.” Voorheen haalde United sterren als Michael Carrick en Dimitar Berbatov weg bij de Londonse club.

Bekijk ook: Mourinho verklaart opmerkelijke actie

Op financieel gebied zijn het andere tijden in de voetballerij. „Je maakt pas kans op de transfermarkt als je de meest gekke bedragen betaalt. Of je moet tweederangs-spelers aantrekken, maar die passen niet bij een club als United”, zegt Mourinho.

Mocht de Engelse recordkampioen zich in januari wel roeren in de transfergekte, dan zal het vizier als eerste gericht worden op een centrale verdediger, zo meldt de Engelse krant The Daily Mail.