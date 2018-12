Villa vindt nieuw thuis in Japan

De 36-jarige Villa komt over van New York City FC, waar hij sinds 2014 voetbalde. In de Amerikaanse MLS maakte de aanvaller in 124 competitiewedstrijden tachtig doelpunten.

Villa en Iniesta veroverden in 2010 samen de wereldtitel met Spanje. In Zuid-Afrika werd in de finale (na verlenging) met 1-0 gewonnen van Oranje. Ook Lukas Podolski, die in 2014 met Duitsland wereldkampioen werd, staat onder contract bij Vissel Kobe.

Villa is met 59 doelpunten de topschutter aller tijden van het Spaanse elftal. Hij werd met zijn land niet alleen wereldkampioen, maar in 2008 ook winnaar van het EK. Een blessure hield de aanvaller van het EK 2012 dat Spanje ook won. Met Barcelona zegevierde hij een jaar eerder in de Champions League.