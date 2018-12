Idrissi maakt snel keuze: ’Passie bij Marokko is veel groter’

Idrissi heeft alle vertegenwoordige jeugdelftallen van Nederland doorlopen, maar opeens was daar het belletje van Renard. „Ik wist niet wat ik kon verwachten van de organisatie daar, de ambiance en hoe alles er daar aan toe gaat.”

Bekijk ook: Idrissi gaat alleen proeven bij Marokko

De 22-jarige vleugelaanvaller kwam niet aan spelen toe, maar kent na zijn oproep voor Marokko nu enige verschillen tussen beide landen. „Ik weet dat voetbal daar enorm leeft, misschien nog meer dan in Nederland. De passie is veel groter”, vertelt Idrissi aan de clubsite van AZ. „Qua voetbalintentie verschilt het niet heel veel. Ook in Marokko willen ze wedstrijden winnen op een zo’n attractieve manier.”

Idrissi kijkt zeer positief terug op zijn dagen bij de nationale ploeg van Marokko, maar een definitieve keuze heeft hij nog niet gemaakt. „Op korte termijn hoef ik natuurlijk nog geen keuze te maken, maar ik heb goede gesprekken met de mensen om mij heen. Het kan niet lang meer duren voordat ik mijn keuze bekendmaak. Het is denk ik een kwestie van tijd.”