Groot schandaal in snookerwereld

Hoofdverdachte in dit schandaal is de 31-jarige Yu Delu. Hij is voor 10 jaar en negen maanden verbannen uit het professionele snookercircuit omdat hij vijf partijen heeft gemanipuleerd. Zijn handlanger, de 28-jarige Chinees Cao Yupeng, is voor zes jaar geschorst, waarvan drie en half jaar voorwaardelijk en een fikse geldboete.

Van Delu heeft de onderzoekscommissie vastgesteld dat hij vijf partijen heeft gemanipuleerd: in 2015 een partij in het Indian Open en de Paul Hunter Classic. In 2016 een partij in het Welsh Open en vorige jaar een partij in de European Masters en het Shanghai Open. Van één partij is bekend dat hij daar met gokken circa 90.000 euro heeft gewonnen.

Yuneg wordt gezien als handlanger van Delu en heeft toegegeven drie partijen te hebben gefixed in 2016: Welsh Open, Indian Open en het UK championship. Voor iedere gemanipuleerde wedstrijd kreeg hij 5500 euro. Naast de schosing moet hij ook een boete van 16.000 euro betalen.

Op de gemanipuleerde wedstrijden werden bij gokkantoren in Azië grote weddenschappen afgesloten.

De spelers kunnen nog in beroep gaan tegen het WPBSA-besluit tot uitsluiting. De bond spreekt van het grootste schandaal van de laatste tijd. In 2013 werd de Engelse speler Stephen Lee voor 12 jaar geschorst wegens matchfixing.