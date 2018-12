Straf voor Bazoer: ’Hij hangt buiten de boot ’

„ We roeien allemaal dezelfde kant op, maar als iemand buiten de boot gaat hangen, waardoor die misschien langzamer gaat varen, kan ons dat het kampioenschap kosten. Iedereen die niet met ons mee wil roeien, heeft dus een probleem”, aldus Conceição. „Het gaat niet om mij, maar om het groepsproces. Daar zijn heel veel mensen bij betrokken.”

Bazoer, die dit seizoen wordt gehuurd van VfL Wolfsburg, zou na de interlandperiode te laat zijn teruggekeerd van een korte vakantie. Porto haalde de 22-jarige middenvelder binnen met een optie tot koop, maar zou de zesvoudig international nu mogelijk juist vervroegd terug willen sturen naar Duitsland.

Bazoer slaagde er de afgelopen maanden niet in om een basisplaats af te dwingen bij de Portugese topclub. De oud-Ajacied speelde slechts twee bekerduels en mocht in het Champions League-duel met Schalke 04 even kort invallen.