Foto: speciaal cadeau Red Bull voor Ricciardo

De naar Renault verhuizende Australiër bracht een bezoek aan de fabriek in Milton Keynes en sprak de medewerkers toe, maar werd vooral zelf in het zonnetje gezet.

Ricciardo kreeg als dank voor bewezen diensten een speciale crossmotor, een KTM 350 en een speciale helm in de kleuren van Red Bull.

Ook mocht hij samen met (oud-)teamgenoot Max Verstappen op een BMX-fiets door de fabriek crossen. De dag werd afgesloten met een signeersessie.

Daniel Ricciardo poseert met teambaas Christian Horner en Max Verstappen achter zijn afscheidscadeau. Ⓒ Red Bull

De 29-jarige Rcciardo reed in totaal honderd GP’s voor Red Bull. In 29 van die races haalde hij het podium. Zeven keer stond hij op de hoogste trede.

Dit jaar eindigde hij - met name door veel pech in de tweede helft van het seizoen - op de teleurstellende zesde plaats in de WK-stand. Bij Renault wordt hij de teamgenoot van Nico Hulkenberg.

Bekijk ook: Nieuwe nummers in Formule 1