Robben moet tegenvaller slikken

Robben moest vrijdag ook al de training voortijdig beëindigen. Bayern Müchen-trainer Niko Kovac koos voor de 18-jarige Lukas Mai als vervanger van de Nederlander, die eerder deze week in het Champions League-duel met Benfica (5-1 zege) nog tweemaal trefzeker was.

De Duitse topclub verkeert momenteel in zwaar weer. Der Rekordmeister staat momenteel op de vijfde plaats in de Bundesliga. Bij een nederlaag kan Werder Bremen, dat met Davy Klaassen in de basis begon, op gelijke hoogte komen.

