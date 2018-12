Palermo voor tien euro verkocht

„We zijn geruime tijd bezig geweest met de zoektocht naar een partner die mijn werk voort kan zetten, maar dan met wat meer financiële slagkracht”, stelt Zamparini in een open afscheidsbrief aan de supporters van de Rosanero. „Met pijn in het hart, en met de toekomst van de clubs en de fans in gedachten, heb ik een overeenkomst bereikt over het overdragen van het eigenaarschap van de club.”

Door ’recente ongelukkige juridische ontwikkelingen’ kon de zakenman de laatste tijd niet meer als vanouds investeren in de club en volgens hem verdient zijn grote liefde beter. De in zijn ogen onjuiste verhalen in de media hebben hem veel verdriet gedaan.

„Ik ben door de pers afgeschilderd als iemand die ik niet ben. Ik ben een oprecht, eerlijk, sociaal actief en genereus persoon. Dat blijkt ook wel uit het leven dat ik leid en de liefde die ik ontvang van de fans.”

De 77-jarige Zamparini nam in 2002 het roer over bij en Palermo en boekte zeker in de eerste tien jaar aardig wat successen. Zo kwam de club geregeld uit in de Europa League en haalde het zelfs een keer de achtste finales. Onder Zamparini haalde Palermo grote spelers als Luca Toni, Edinson Cavani, Javier Pastore en Paulo Dybala naar Sicilië.

Toch was het niet altijd rozengeur en maneschijn. Zamparini versleet in totaal 45 trainers en zag de club de laatste jaren tot twee keer toe degraderen uit de Serie A.

Momenteel gaat het Palermo weer voor de wind. Het gaat met een voorsprong van drie punten op Pescara aan de leiding in de Serie B.