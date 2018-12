Handbalsters op karakter naar zege

Oranje kende een stroeve start tegen de Oost-Europeanen, tegen wie dit jaar al twee keer eerder werd gespeeld: één keer werd nipt gewonnen, één keer nipt verloren.

Nederland rechtte echter ruim op tijd de rug. Mede dankzij enkele goede acties en belangrijke punten van Laura van der Heijden dook Nederland met een 11-11 stand de rust in. Ze werd uiteindelijk topschutter met zes goals.

In de tweede helft nam Nederland direct het initiatief, waardoor het van jager tot prooi veranderde. Doordat Tess Wester haar mannetje stond kon Oranje een comfortabele voorsprong van vijf punten nemen. Hongarije kwam in de slotfase terug tot drie punten, maar de zege kwam niet in gevaar, waardoor de ploeg van Helle Thomson direct een goede stap richting de tweede ronde zette.

De Deense bondscoach kan in Frankrijk niet beschikken over Yvette Broch (gestopt) en Danick Snelder (rugblessure), twee van de beste cirkelspeelsters ter wereld. In het verleden waren Snelder en Broch samen goed voor 700 doelpunten. Kelly Dulfer bleek tegen Hongarije een waardige vervangster. Ze was een betrouwbare post in de dekking, voldeed ook in aanvallend opzicht en scoorde in totaal vijf keer.

Spanje is maandag de tweede tegenstander in de groep van vier, waarvan de eerste drie naar de tweede ronde gaan. De punten uit de groepsfase gaan dan mee. Kroatië is de derde tegenstander.

Bekijk ook: Groener ziet Duitse vrouwen stunten

Bekijk ook: Maura Visser toch naar EK handbal

Bekijk ook: Wester voorziet zware groepsfase

Bekijk ook: Twijfels bij Thomsen

Bekijk ook: Extra Tijd met Estavana Polman