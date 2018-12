Robben ziet Bayern eindelijk weer winnen

Robben was in de warming-up afgehaakt bij Bayern. De aanvaller, tijdens de 5-1 Champions League-zege op Benfica nog goed voor twee goals, zou op de bank beginnen, maar moest uiteindelijk helemaal afhaken.

Serge Gnabry wa de grote man bij de ploeg van de flink onder druk staande Niko Kovac. De 23-jarige aanvaller was tweemaal trefzeker. Yuya Osako trof namens Werder doel. In de slotfase werd oud-Ajacied Niklas Moisander met twee keer geel van het veld gestuurd.

Voor Bayern is het de zestiende overwinning op een rij op Werder in de Bundesliga. Van geen club won de regerend landskampioen vaker achter elkaar.

Dortmund

Bayern, dat vijfde stond, klom door de zege op naar plek drie. Doordat koploper Borussia Dortmund met 2-0 won van Freiburg bleef het gat tussen beide topclubs echter negen(!) punten.

Marco Reus benutte vijf minuten voor rust een strafschop en vervolgens bleef het lang spannend. Pas in de eerste minuut van de extra tijd viel de beslissing. Invaller Paco Alcácer besliste de wedstrijd met een intikker. Alcácer is nu met tien goals topscorer in de Bundesliga. Negen daarvan maakte hij als invaller. Dortmund is na dertien duels nog zonder nederlaag.

Ajax

Bij Bayern viel Franck Ribery in de eerste helft geblesseerd uit. Het is nog onduidelijk of de Fransman en Robben op 12 december kunnen aantreden in het duel met Ajax om de groepswinst in Poule E van de Champions League.

Hertha BSC

Hertha BSC, dat het nog steeds moet stellen zonder de geblesseerden Karim Rekik en Javairo Dilruson, zegevierde op bezoek bij Hannover 96 met 0-2. Derrick Luckassen was negentig minuten lang bankzitter bij Die Alte Dame. Hertha had zes duels niet gewonnen in de Bundesliga. Jeffrey Gouweleeuw verloor met Augsburg op bezoek bij VfB Stuttgart: 1-0.

