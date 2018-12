Manchester City onverstoorbaar in Premier League

City gaat met 38 punten aan kop in de Engelse competitie, Liverpool kan de achterstand zondag weer verkleinen tot twee punten als het de stadsderby tegen Everton wint.

Bernardo Silva opende na een kwartier de score in Manchester. De Portugees kon de bal intikken na een fraaie dieptepass van Oleksandr Zintsjenko (ex-PSV) op Leroy Sané, die door doelman Asmir Begovic nog kon worden gestuit. In de rebound sloeg Silva wel toe. Kort voor rust kopte Callum Wilson vrijwel uit het niets de gelijkmaker binnen, maar in de tweede helft nam City afstand van Bournemouth door doelpunten van Raheem Sterling en Ilkay Gündogan.

Sterling kon scoren toen verdediger Nathan Aké een geblokt schot van Danilo niet weg kreeg. Gündogan schoot de derde treffer binnen na een combinatie tussen Sané en invaller David Silva.

West Ham United won met 3-0 bij Newcastle United door doelpunten van Javier Hernández (twee) en Felipe Anderson. Leicester City dankte de winst op Watford aan vroege doelpunten van Jamie Vardy (strafschop) en James Maddison: 2-0. Davy Pröpper vierde zijn rentree bij Brighton & Hove Albion met winst bij Huddersfield Town: 1-2. De thuisclub speelde een uur met tien man na rood voor Steve Mounié en gaf in ondertal een voorsprong uit handen. Florin Andone maakte de winnende treffer. Bij Huddersfield deed Terence Kongolo de hele wedstrijd mee, Jürgen Locadia bleef op de bank bij Brighton.