Mino Raiola hekelt statements rond Qatar: 'Gaan we de Eredivisie ook staken tot de toeslagenaffaire is opgelost?'

„De spelers hebben niet besloten waar we voetballen. Als je de spelers daarvoor wil gebruiken, moet je ze ook een stem geven in waar ze willen voetballen. De spelers staan erbuiten, dit is iets van de FIFA, van Qatar en de bonden die zijn aangesloten’, aldus Raiola.

„Als je toestaat dat je de politiek gaat gebruiken voor het voetbal, wat is dan de volgende stap?”, vraagt hij zich bovendien af. „Is dan de volgende stap dat we de Eredivisie gaan staken totdat de toeslagenaffaire is opgelost? Dat lijkt me ook een mensenrechtenkwestie in Nederland.”

Ook het Nederlands elftal liet zich zaterdagavond horen. Voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel met Letland droegen de spelers een shirt waarop ’Football supports change’ stond.

Volgens de man die de belangen van onder andere Matthijs de Ligt, Mohamed Ihattaren en Brian Brobbey behartigt, moet een gezamenlijk statement nooit worden opgelegd. „Ze hebben zelf via social media genoeg kans om zich te uiten. Ze worden nu gewoon onder druk gezet door een statement met een nationaal elftal af te geven.”

In Qatar leven en werken duizenden arbeidsmigranten in onmenselijke omstandigheden aan de bouw van WK-stadions, hotels en de infrastructuur in het land. Volgens de Engelse krant The Guardian hebben deze werkzaamheden al 6.500 levens gekost.

