Guardiola feliciteert zichzelf

„Was dit mijn 400e zege als trainer? Dat wist ik niet! Gefeliciteerd Pep. Ik ben hier heel blij mee”, tekende de BBC op uit de mond van de Spaanse manager, die vorig jaar met een recordaantal punten de landstitel binnensleepte met The Citizens.

„In de eerste helft kwamen we niet in ons ritme. Bournemouth heeft bovendien een snelle voorhoede, dat maakte het lastig om tegen hen te spelen.”

Guardiola had wel een verklaring voor de tamme eerste helft. „We spelen elke drie dagen een wedstrijd en daarom was het vandaag wat mat. Mensen denken soms dat het makkelijk is, maar de waarheid is dat ook wij het soms gewoon lastig hebben. Zeker omdat de tegenstanders in Engeland zo sterk zijn. We moeten leren om ook wanneer we moe zijn een manier te vinden om te winnen.”

