Depay wéér belangrijk ondanks grote misser

De nummer twee van Frankrijk krabbelde knap terug na een matig begin: 2-2. Nummer twee Lyon heeft liefst veertien punten minder dan koploper PSG. De ploeg van trainer Bruno Genesio houdt Lille wel een punt onder zich.

Lyon, met Kenny Tete en Memphis Depay in de basis, begon dramatisch in Noord-Frankrijk. Binnen een half uur scoorden Loic Remy en Nicolas Pepe voor de thuisploeg.

In de tweede helft kreeg Depay vanaf de strafschopstip de kans om de aansluitingstreffer te produceren. De 24-jarige aanvaller ramde de bal echter na vijftig minuten de tribunes in.

Memphis Depay schermt de bal af. Ⓒ AFP

Dertien minuten later nam Depay revanche op zichzelf. De Nederlander gaf de fraaie assist bij de treffer van Bertrand Traoré. Hij stelde de voormalig Ajacied met een hakbal in staat om de 2-1 te produceren.

In de 86e minuut maakte invaller Moussa Dembele de bevrijdende gelijkmaker voor de gasten. Deze keer gaf Traoré de assist. Het was een bijzondere treffer, omdat Depay nu eens niet de man van de treffer of de assist was. Dat was bij de acht goals daarvoor telkens wel het geval.