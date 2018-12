Verlamde Vogel Duitse wielrenster van het jaar

De 27-jarige wereld- en olympisch kampioene op de baan kreeg de bijbehorende trofee op de wielerpiste in Berlijn, waar dit weekeinde wereldbekerwedstrijden worden verreden.

Vogel botste eind juni op de wielerbaan van Cottbus tijdens een training in volle vaart op een andere renner die een staande start oefende. De Duitse specialiste op de sprint liep een dwarslaesie op en kan beide benen niet meer gebruiken. Ze veroverde in haar carrière elf wereldtitels, de laatste in maart van dit jaar op de WK in Apeldoorn.

,,Het is geweldig om hier te zijn en te worden geëerd'', zei een dankbare Vogel, die nog volop aan het revalideren is.