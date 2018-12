Juventus blijft foutloos in uitwedstrijden

In Florence werd het 3-0 voor de ongenaakbare koploper van de Serie A. Fiorentina had dit seizoen nog geen wedstrijd verloren in het eigen stadion.

Rodrigo Bentancur zette Juventus na een half uur met een diagonaal schot met links op voorsprong en Giorgio Chiellini maakte in de tweede helft met het nodige fortuin de 0-2.

Vanaf de strafschopstip tekende Cristiano Ronaldo voor de derde treffer. Ronaldo heeft daardoor in vijf opeenvolgende duels in de Serie A gescoord voor 'Juve'. Alleen David Trezeguet en Gonzalo Higuaín slaagden daar sinds 2000 in.

Juventus heeft dit seizoen alle zeven uitwedstrijden voor de competitie nog gewonnen. Het heeft liefst elf punten voorsprong op Napoli, dat maandag uit tegen Atalanta Bergamo speelt.