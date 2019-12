Polman: ’Gaaf als we Sportploeg van het Jaar worden’

„Het is wel leuk, een beloning voor het harde werken, maar het is niet zo dat ik er waarde aan hecht. We hebben als team het goud behaald en dat telt voor mij pas echt”, zei ze na aankomst in Nederland.

„Het zou wel gaaf zijn als we woensdag tot Sportploeg van het Jaar worden gekozen, want we hebben toch een unieke prestatie geleverd. Hoewel ik die nominatie ook al heel leuk vind”, aldus de spelbepaler van Oranje, die tien wedstrijden in vijftien dagen speelde in Kumamoto. „Ik ben wel gesloopt nu ja, maar deze geweldige ontvangst geeft weer energie.”

Polman was de grote aanjager in de Nederlandse succesploeg die op het WK drie nederlagen leed, maar toch de finale bereikte en die won van Spanje. „Het was een toernooi waarin we alles heel intens samen hebben beleefd. De sfeer was zo goed. Als we een offday hadden, was het met zijn allen. En we speelden ook met zijn allen fantastische wedstrijden tegen Servië, Noorwegen en Rusland. We piekten op de momenten dat het moest.”

Abbingh

Lois Abbingh kijkt met enig genoegen uit naar het weerzien met haar ploeggenoten bij haar Russische handbalclub Rostov-Don. „Ik denk dat ik met die gouden medaille om mijn nek op de training kom”, zei de topscorer van het Nederlands vrouwenteam, dat zondag in Japan de wereldtitel veroverde.

In de halve finale versloeg Oranje olympisch kampioen Rusland, waarbij acht clubgenoten van Abbingh speelden. „Er bestaat geen haat en nijd. Ik denk dat die meiden heel blij zijn voor mij. Het was gewoon heel gaaf om al mijn ploeggenoten te verslaan. En zij hebben uiteindelijk brons behaald, dus er zijn genoeg medailles om te laten zien.”

Abbingh kroonde zich met 71 treffers tot topschutter van het WK. „Als ik erover nadenk is het bizar, zeven doelpunten per wedstrijd. En de mooiste was natuurlijk de laatste; die strafworp in de laatste seconden van de finale tegen Spanje. Ik heb die goal al vaak voorbij zien komen op social media. Het is toch mooi dat ik herinnerd zal blijven als de maker van het gouden doelpunt.”