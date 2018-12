United niet langs Southampton

Stuart Armstrong en Cédric Soares bezorgden de thuisploeg een droomstart, want na twintig minuten stond het al 2-0. Romelu Lukaku bracht in de 33e minuut de spanning terug door met een venijnig schot de 1-2 te maken.

De bekritiseerde Belg had ruim zestien uur niet gescoord voor United. Zijn laatste zes goals maakte hij allemaal buiten het eigen Old Trafford. Vorig seizoen tekende Lukaku voor de enige goal in de uitwedstrijd tegen Southampton.

Ruim vijf minuten na de goal maakte Ander Herrera gelijk met een intikker. Net als bij de 2-1 was Marcus Rashford de aangever.

Van de veertien duels in de Premier League heeft United er slechts zes gewonnen. Southampton heeft dit seizoen pas één zege geboekt en staat achttiende.