Balende Linssen heel snel naar huis: ’Verschrikkelijk’

Verslagen bleef hij na het laatste fluitsignaal een tijdje op het gras liggen. „Ik baal hier ontzettend van. Ik ga heel snel naar huis”, bromde Linssen bij FOX Sports.

De linksbuiten had na een half uur met een kopbal de score geopend. Hij beloonde Vitesse daarmee voor een sterke eerste helft. „Maar daarna was het helemaal niks meer. Ik zag al gelijk bij de aftrap van de tweede helft dat Emmen niet meer met vijf man achterin speelde, maar 4-4-2. Het maakt echter niet uit hoe zij spelen, wij moeten veel beter zijn dan die gasten.” Caner Cavlan trok de stand gelijk en pas in de slotfase maakte Vitesse weer aanspraak op de winst.

De thuisclub kreeg een strafschop, maar Linssen schoot de bal hoog over omdat hij uitgleed op het moment van schieten. Volgens hem kwam dat door de slechte grasmat. „Ik stond vrij zeker achter die bal. Maar er is nu een heel stuk van het veld uit. Verschrikkelijk.”

Bekijk ook: Kolderieke misser Linssen kost Vitesse overwinning