Fran Sol zet AZ te kijk in Alkmaar

De ploeg van trainer Adrie Koster rekende in het AFAS Stadion met 0-2 af met Alkmaarders. Het was de tweede competitiezege in Alkmaar voor de club uit Brabant. Eerder gebeurde dat in 2001.

Spaanse superspits

Wie anders dan Fran Sol deed AZ in de eerste helft veel pijn. De Spaanse spits scoorde in de vierde en dertigste minuut. Door die treffer staat Sol dit seizoen al op twaalf doelpunten in de Eredivisie.

Dat hadden er overigens dertien moeten zijn. Vijf minuten na de pauze brak Sol door aan de linkerkant van het veld. De geboren Madrileen wachtte echter te lang. Nota bene middenvelder Adam Maher gleed de bal van zijn voet.

Scoren deden beide ploegen in het vervolg niet meer, waardoor Willem II een verdiende zege boekte. Sol kreeg in blessuretijd nog een publiekswissel en een knuffel van de Tilburgse bank.

Fran Sol zorgt voor de 0-1. Ⓒ ANP Pro Shots

AZ staat achtste en heeft dit seizoen pas vijf overwinningen geboekt. Van de zeven thuiswedstrijden won het er slechts twee: de eerste wedstrijd tegen NAC (5-0) en tegen De Graafschap (1-0). Willem II is tot op drie punten genaderd.