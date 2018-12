’Clubs moeten mij met liefde betalen’

Tegen AZ (0-2 overwinning) maakte de Spaanse spits beide doelpunten voor de club uit Tilburg. Aan het einde van deze voetbaljaargang loopt het contract van de goalgetter af. De vraag is dan ook of de Madrileen ook volgend seizoen nog in Brabant is te bewonderen.

„Ik ben echt tevreden hier in Tilburg”, vertelt de 26-jarige aanvaller aan FOX Sports. En op welke manier kunnen clubs deSol verleiden tot het tekenen van een contract. „Ze moeten mij betalen met liefde”, zegt Sol met een glimlach.

Hij speelt sinds 2016 in Tilburg en maakte de afgelopen twee seizoenen respectievelijk tien en zestien goals in de Eredivisie.

Bekijk ook: Fran Sol zet AZ te kijk in Alkmaar