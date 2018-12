Verlossing voor Heerenveen

De ploeg van trainer Jan Olde Riekerink versloeg Fortuna Sittard met 3-1. Heerenveen nestelde zich dankzij de vierde zege van het seizoen op de negende plaats.

De Friese ploeg trad aan met Pelle van Amersfoort op de plek van de geblesseerde spits Sam Lammers. Voor de aftrap werd turner Epke Zonderland gehuldigd voor het behalen van de wereldtitel aan de rekstok in Doha. De 32-jarige Fries kreeg een shirtje van Heerenveen met daarop zijn voornaam en het rugnummer 1.

Arber Zeneli was met afstand de gevaarlijkste speler bij de thuisclub. De Kosovaar zag al snel een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel en smeekte even later tevergeefs om een strafschop. Doelman Aleksei Koselev hield Fortuna met een paar goede reddingen overeind, maar was kort voor rust kansloos toen een kopbal van Daniel Høegh door teamgenoot Wessel Dammers van richting werd veranderd.

Zeneli verdubbelde kort na rust de voorsprong van Heerenveen uit een strafschop die hij zelf had versierd. Lazaros Lamprou bracht een minuut later de spanning al weer terug, maar tien minuten voor tijd tikte Van Amersfoort de 3-1 binnen nadat Koselev een schot van Zeneli nog had gekeerd.