Real Madrid klopt Valencia

De Deense verdediger Daniel Wass was de ongelukkige aan de kant van de bezoekers door de bal in eigen doel te werken. Lucas Vázquez zorgde vlak voor tijd voor de beslissing.

Wass kopte de bal in de achtste minuut in eigen doel na een voorzet van Real-verdediger Dani Carvajal. Voor Wass was het al zijn derde eigen goal in La Liga sinds hij in 2015 naar Spanje verkaste.

Real wist de score lange tijd niet op te voeren en Valencia kreeg een aantal goede mogelijkheden. In de 83e minuut schoof Vázquez op aangeven van Karim Benzema dan toch de 2-0 binnen. Vázquez had dit seizoen nog niet gescoord. Hij voorkwam dat Real voor het eerst sinds 2000 dankzij een eigen goal won.

Real Madrid heeft nog drie punten achterstand op Sevilla, dat zondag uit tegen Deportivo Alavés speelt. Nummer twee FC Barcelona ontvangt Villarreal.