Mourinho mist ’gekke honden’ bij Manchester United

„Met alle respect, maar we hebben niet veel gekke honden die de bal opvreten en continu maar blijven jagen. We missen spelers met die instelling”, zei Mourinho, mogelijk hintend op een winterse aankoop. „Als de spelers niet begrijpen dat het draait om simpel spelen, dan is het moeilijk om continuïteit te waarborgen. Ze blijven maar voor moeilijke oplossingen kiezen. Dan maakt het niet uit welk systeem we spelen.”

Mourinho was wel positief over aanvaller Marcus Rashford, die tegen Southampton twee doelpunten voorbereidde. „Hij was geweldig vandaag. Op zijn leeftijd moet hij rennen en acties maken. Hij is de enige die dat doet.”

