Gerges afgedroogd bij MMA-debuut

In het Italiaanse Genua moest Gerges de zege laten aan Domingos Barros. Een minuut voor het het einde van de eerste ronde was het al gebeurd. Barros klaarde de klus met enkele keiharde klappen in een grondgevecht.

Gerges kreeg het zo zwaar te verduren dat de scheidsrechter een einde maakte aan het gevecht en de Zuid-Europeaan, die nu zes gevechten ongeslagen is in de MMA, met de overwinning aan de haal ging.

Bekijk hieronder de beelden: