Titelgevecht Fury en Wilder eindigt onbeslist

De drie juryleden waren daarom verdeeld over wie de winnaar was. Het eerste jurylid gaf 115-111 ten gunste van Wilder, maar nummer twee oordeelde 114-110 voor Fury. Het laatste jurylid gaf beide boksers 113 punten.

Wilder (33) was teleurgesteld. „Met twee knockdowns heb ik het gevecht echt gewonnen”, zei hij. In de negende ronde kwam Fury (30) snel overeind, maar toen hij in de twaalfde ronde opnieuw neerging, krabbelde hij pas op de laatste tel op. „Ik zag zijn ogen wegrollen toen hij neerging en dacht dat de wedstrijd voorbij was” zei Wilder.

Tyson Fury en Deontay Wilder na de wedstrijd. Ⓒ Reuters

Fury was vergevingsgezinder. „Wij zijn de beste twee zwaargewichten op de wereld”, zei hij met een verwijzing naar de Brity Anthony Joshua de ongeslagen houder met de titels in de bonden WBA, IBF, WBO en IBO. Hij wil de wedstrijd zeker overdoen. „De Gypsy King is terug”, luidde het zelfverzekerd. De Brit is sinds juni terug in de ring na zijn gedwongen afscheid in 2016. De bokser was toen ernstig depressief en gebruikte alcohol en drugs.

Ook Wilder nam het woord ’rematch ’in de mond. „In de rematch garandeer ik dat ik hem versla.” Beide boksers zinnen ook op een duel met Joshua.