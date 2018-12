Oranje loot Duitsland in EK-kwalificatie

Oranje stuitte tijdens de Nations League ook al op de Duitsers. Oranje klopte Duitsland met 3-0 in de Johan Cruijff ArenA en speelde in Gelsenkirchen gelijk na een knappe comeback: 2-2. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won de groep met daarin ook Frankrijk.

Behalve met Duitsland stuit Oranje ook op Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland. De eerste twee landen van de groep zijn automatisch geplaatst voor het EK. Het kwalificatoernooi gaat in maart 2019 van start.

Het Nederlands elftal komt in juni ook nog in actie bij de Finale Four van de Nations League. Maandag (3 december) wordt bekend of Oranje in de halve finales stuit op Portugal, Zwitserland of Engeland.