PSV op jacht naar ’nummer 14’

De ploeg van trainer Mark van Bommel verdedigt in de uitwedstrijd tegen Feyenoord zijn ongeslagen status. PSV won tot nu toe alle wedstrijden in de eredivisie.

De landskampioen uit Eindhoven trof bekerwinnaar Feyenoord aan het begin van dit seizoen ook al, toen in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Na negentig doelpuntloze minuten moesten strafschoppen de beslissing brengen. Feyenoord pakte vanaf 11 meter de eerste prijs van het seizoen. In de competitie staat de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst vooralsnog in de schaduw van PSV en Ajax, die respectievelijk dertien en acht punten meer hebben. Ajax begint om 12.15 uur aan de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

Bij Feyenoord is het de vraag of Robin van Persie en Eric Botteghin kunnen meedoen. PSV kwam ongeschonden uit het verloren midweekse duel met FC Barcelona in de Champions League (1-2).