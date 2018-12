Teambuilding Schots team loopt volledig uit de hand

Hij liet zijn selectie namelijk ontvoeren door een Britse speciale eenheid. De dag begon nog braaf, toen de spelers een rondleiding kregen en ze naar de uitrusting van de eenheid mochten kijken. „We dachten dat dit het wel zo’n beetje was”, aldus spits Kris Doolan tegen BBC Scotland. Dat bleek allesbehave het geval te zijn.

De aanvaller vervolgt: „Opeens verschenen er drie bussen. We moesten mee en werden in drie verschillende groepen gedropt op verscheidene locaties. Er waren controlepunten en je moest van de ene naar de andere rennen. En die lagen kilometers uit elkaar. En bij elke controlepost was er een activiteit gaande. En je moest doen wat je verteld werd.”

Ware martelgang

Het bleek een ware martelgang voor de selectie. „We liepen met zwaar hout op onze rug, zowel heuvel op als heuvel af en daarnaast met 20 liter aan water. Je wilde niet opgeven want dan liet je je team in de steek.” Toen ’de hel’ eíndelijk voorbij leek voor het eerste elftal van Partick Thistle, verscheen de volgende verrassing aan de horizon.

„Ik kon nauwelijks nog mezelf staande houden, zo moe was ik”, vertelt Doolan. „Opeens moesten we weer in de busjes springen ,werd ons al schreeuwend verteld. Vijf minuten later werden we door gasten met maskers op, op de grond gesmeten. We werden geblinddoekt en kregen oorbescherming op. Ze deden erg ruw, voor ons was dit een heel nieuwe ervaring, zegmaar. Ze sleepten ons door de kamer heen, terwijl we helemaal niets zagen.”

Tranen

En dat werd sommige spelers te veel. Zo vluchtte voormalig Jong België-speler Bric Ntambwe. Althans, dat probeerde hij, want er moesten vier mannen van de speciale eenheid aan te pas komen om hem af te stoppen. Aanvaller Jack Storer (20), brak en hield het niet meer droog. Hij brak in tranen uit.

Nadat de martelgang tot een einde kwam, legde trainer Caldwell uit waar de dag om was gegaan, volgens Doolan. „De trainer had het over ’comfortabel worden van het oncomfortabele’. De legerbasis was zeker oncomfortabel, maar we hebben allemaal een weg gevonden om ermee om te gaan. We zijn er wel sterker uitgekomen.”