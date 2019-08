Sport Kort: Anderson meldt zich af voor US Open

Tennis: Kevin Anderson meldt zich af voor US Open

23.32 uur: De Zuid-Afrikaanse tennisser Kevin Anderson heeft zich afgemeld voor de US Open, die maandag in New York beginnen.

De finalist van 2017 ondervindt nog te veel last van een knieblessure. Na zijn nederlaag in de derde ronde vorige maand op Wimbledon kwam Anderson niet meer in actie. Hij was dit jaar als zestiende geplaatst op Flushing Meadows.

Zijn plaats in het speelschema wordt ingenomen door de Italiaan Paolo Lorenzi.

Jasper Cillessen stopt strafschop van Denis Suarez. Ⓒ AFP

Voetbal: Cillessen verliest met Valencia ondanks gestopte strafschop tegen Celta

23.10 uur: Jasper Cillessen heeft met zijn nieuwe club Valencia de eerste nederlaag geïncasseerd in La Liga. Het uitduel met Celta de Vigo eindigde in 1-0. Gabriel Fernández maakte na een kwartier het doelpunt. Cillessen, keeper van Oranje, stopte in de extra tijd nog een strafschop van Denis Suárez. De gelijkmaker wilde daarna echter niet meer vallen.

Cillessen wacht met Valencia nog op een competitieduel zonder tegentreffer. Vorige week speelde de ploeg van trainer Marcelino Garcia Toral voor eigen publiek gelijk tegen Real Sociedad (1-1).

België, Europees kampioen hockey bij de mannen. Ⓒ BSR Agency

Hockey: Eerste Europese titel België

22.12 uur: De Belgische hockeymannen hebben voor de eerste keer de Europese titel veroverd. Voor eigen publiek in Antwerpen wonnen de "Red Lions" in de finale met 5-0 van Spanje. De ploeg van de Nieuw-Zeelandse succescoach Shane McLeod pakte in december in India ook al voor eerste keer de wereldtitel. Bij de Olympische Spelen van Rio 2016 eindigde België als tweede.

De thuisploeg was in de EK-finale veel te sterk voor Spanje, dat in de halve finales Nederland met 4-3 verrassend de baas was. Bij de rust leidde België al met 4-0. De nieuwe Europese kampioen plaatste zich ook meteen voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Jeffrey Herlings Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

MXGP: Herlings luistert rentree bij met kwalificatiezege

18.35 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn rentree bij de MXGP in Zweden opgesierd met een zege in de kwalificatierace. De 24-jarige wereldkampioen van vorig seizoen was afwezig sinds half juni nadat hij bij de GP van Letland een enkelblessure en een scheurtje in zijn scheenbeen had opgelopen.

In de kwalificatierace op het circuit van Uddevalla was Herlings net iets sneller dan zijn landgenoot Glenn Coldenhoff. Die had vorige week nog de GP van Italië op zijn naam geschreven. De nieuwe wereldkampioen Tim Gajser uit Slovenië eindigde als derde.

De Grote Prijs van Zweden wordt zondag verreden.

Paardensport: Duits podium op kür bij EK

18.07 uur: De kür voor de dressuurruiters bij de EK in Rotterdam heeft een volledig Duits podium opgeleverd. Isabell Werth maakte haar favorietenrol waar. Met een score van 90,875 stelde de 50-jarige amazone op Bella Rose haar twintigste Europese titel veilig in haar glanzende loopbaan. De jury schatte het optreden van Dorothee Schneider met Showtime net iets lager in: 90,561. Het EK-brons was voor Jessica von Bredow-Werndl met een totaal van 89,107.

Edward Gal belandde op Glock’s Zonik met een score van 84,271 op de zesde plek. Hans Peter Minderhoud moest op Glock’s Dream Boy genoegen nemen met de negende plaats met een score van 81,546.

Gal en Minderhoud behaalden eerder in Rotterdam met de Nederlandse ploeg in de landenwedstrijd zilver, achter Duitsland. In de Grand Prix Special, ook gewonnen door Werth, was Gal op de achtste plaats de beste Nederlander.

Joost Luiten Ⓒ BSR Agency

Golf: Luiten laat kansen liggen

17.56 uur: Joost Luiten heeft op de derde dag van de Scandinavian Invitation in Zweden geen progressie kunnen maken in het klassement. De Nederlandse golfer ging in Göteborg evenals op vrijdag rond in 67 slagen (-3). Met een totaal van 204 slagen bleef hij hangen op de 22e plaats in de stand. De Zuid-Afrikaan Erik van Rooyen leidt met een score van 197.

Luiten speelde zaterdag een solide ronde. Hij liet drie birdies noteren en verspeelde op de andere holes geen slag. „Jammer genoeg liet ik iets te veel kansen liggen op de baan om heel laag te gaan”, blikte Luiten terug. „Gezien mijn spel had ik een of twee slagen beter kunnen scoren. Maar ik heb de bogeys van de kaart gehouden en dat is altijd positief.”

Marc Marquez komt geweldig voor de dag. Ⓒ BSR Agency

Marquez pakt 60e pole

16.31 uur: Marc Marquez mag voor de zestigste keer vanaf de eerste plek starten in de MotoGP. De Spaanse wegracer van Honda bleef in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië de Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) en de Australiër Jack Miller (Ducati) voor.

Márquez is vijfvoudig wereldkampioen en verbrak twee weken geleden bij de Grand Prix van Oostenrijk al het record van meeste polepositions in de hoogste motorsportklasse. De Spanjaard staat op vijftig overwinningen in de MotoGP.

Anne van Dam Ⓒ BSR Agency

12.57 uur Golfster Anne van Dam is na twee ronden uitgeschakeld in het CP Women’s Open in het Canadese Aurora. De 23-jarige Arnhemse miste de cut in het toernooi uit de Amerikaanse vrouwentour LPGA.

Van Dam had na een matige opening van 73 slagen (één boven par) een lage score nodig om in het weekeinde te mogen doorspelen, maar daar slaagde ze niet in. Met een tweede ronde van 72 slagen (level par) schoot ze weinig op. Van Dam had twee slagen te veel om zich een langer verblijf te garanderen.

Gregg Popovich Ⓒ EPA

Zeldzame nederlaag Amerikaanse basketballers

11.20 uur De Amerikaanse basketballers hebben in Melbourne een zeldzame nederlaag geleden. In de voorbereiding op het komende WK in China verloor de ploeg van bondscoach Gregg Popovich met 98-94 van Australië. Daarmee kwam een einde aan een zegereeks van 78 wedstrijden voor Team USA.

Australië boekte zijn eerste overwinning ooit op de Verenigde Staten. Vanaf 1964 waren alle 26 voorgaande duels geëindigd in een nederlaag. Donderdag verloren de Australische basketballers nog de eerste oefenwedstrijd tegen de Amerikanen met 102-86.

Maar zaterdag zagen de 52.000 toeschouwers in het Docklands Stadium van Melbourne een excellerende Patty Mills, die de thuisploeg bij de hand nam en met 30 punten een grote bijdrage leverde aan de zege.

Paire en Hurkacz in finale Winston-Salem

09:28 uur De finale van het tennistoernooi in het Amerikaanse Winston-Salem gaat zaterdag tussen de Fransman Benoit Paire en Pool Hubert Hurkacz. Voor de 22-jarige Hurkacz is het zijn eerste finale en daarmee zijn eerste kans om een ATP-toernooi te winnen. Paire (30) won dit jaar al twee toernooien (Lyon en Marrakech).

Didi Gregorius Ⓒ AFP

Gregorius slaat raak voor Yankees

08.30 uur De Nederlandse honkballer Didi Gregorius speelde een hoofdrol bij zijn ploeg New York Yankees in de uitwedstrijd tegen Los Angeles Dodgers. De geboren Amsterdammer sloeg twee homeruns en droeg vijf punten bij in de riante overwinning op de Dodgers: 10-2.

Gregorius maakte zijn eerste homerun in de vijfde inning en dat was meteen een ’grand slam’; hij sloeg de bal over de hekken in de Dodger Stadium met de honken bezet. Gregorius nam drie ploeggenoten mee over de thuisplaat en zette de stand op 6-1 in het voordeel van de Yankees.

In de negende inning sloeg Gregorius zijn tweede homerun, maar dit keer liep hij solo naar het punt. Hij bracht de eindstand op 10-2. Het was zijn dertiende homerun van het seizoen.