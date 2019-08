Sport kort: Gregorius slaat raak voor Yankees

Paire en Hurkacz in finale Winston-Salem

09:28 uur De finale van het tennistoernooi in het Amerikaanse Winston-Salem gaat zaterdag tussen de Fransman Benoit Paire en Pool Hubert Hurkacz. Voor de 22-jarige Hurkacz is het zijn eerste finale en daarmee zijn eerste kans om een ATP-toernooi te winnen. Paire (30) won dit jaar al twee toernooien (Lyon en Marrakech).

Gregorius slaat raak voor Yankees

08.30 uur De Nederlandse honkballer Didi Gregorius speelde een hoofdrol bij zijn ploeg New York Yankees in de uitwedstrijd tegen Los Angeles Dodgers. De geboren Amsterdammer sloeg twee homeruns en droeg vijf punten bij in de riante overwinning op de Dodgers: 10-2.

Gregorius maakte zijn eerste homerun in de vijfde inning en dat was meteen een 'grand slam'; hij sloeg de bal over de hekken in de Dodger Stadium met de honken bezet. Gregorius nam drie ploeggenoten mee over de thuisplaat en zette de stand op 6-1 in het voordeel van de Yankees.

In de negende inning sloeg Gregorius zijn tweede homerun, maar dit keer liep hij solo naar het punt. Hij bracht de eindstand op 10-2. Het was zijn dertiende homerun van het seizoen