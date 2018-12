Fury verklaart ’wederopstanding’

Tyson Fury kijkt om zich heen, nadat hij een kegel van Deontay Wilder heeft moeten incasseren Ⓒ AFP

LOS ANGELES - Tyson Fury was in ronde 12 van het WBC-titelgevecht figuurlijk gezien dood en begraven. Zijn tegenstander Deontay Wilder had hem een genadeloze linker uitgedeeld, waardoor hij gestrekt naar de grond ging. Toch stond hij snel weer op. Maar hoe dan?