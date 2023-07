Eerste vrouwelijke coach in Engels profvoetbal na twee weken vervangen: ’Fort bewaakt’

„Ik ben Hannah dankbaar dat ze het fort heeft bewaakt terwijl wij bezig waren met het sollicitatieproces”, zei clubeigenaar Dale Vince. Dingley had zich ook als kandidaat gemeld, maar ving bot. „Hoewel ze deze keer de vaste baan niet heeft gekregen, is het ongetwijfeld een waardevolle ervaring geweest en een grote stap in haar carrière.”

De club uit de League Two, het vierde niveau van Engeland, stelde Dingley op 5 juli aan na het vertrek van trainer Duncan Ferguson. „Hannah was de logische keuze”, verklaarde Vince eerder. „Het is mogelijk veelzeggend voor het mannenvoetbal dat we nieuwe wegen inslaan met deze aanstelling op waarde.”

Dingley arriveerde in 2019 bij Green Rovers, waar ze verantwoordelijk was voor de jeugdopleiding. Ze was eerder coach van de vrouwenteams van Nottingham Forest, Leicester City en Lincoln en hoofdcoach in de jeugdopleiding van Burton Albion.