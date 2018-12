Haak (27) bondscoach baansprinters

De 27-jarige voormalig sprinter is de opvolger van de Duitser Bill Huck die drie maanden geleden vertrok wegens privéredenen, bevestigt directeur Thorwald Veneberg van de KNWU. Haak richt zich op de Spelen van 2020 in Tokio en is aangesteld tot en met het WK baanwielrennen in 2021.

Haak stopte zelf in 2017 als baanwielrenner wegens een slepende knieblessure en was sindsdien assistent van Huck. ,,Hugo was al trainer en heeft zich de afgelopen maanden verder ontwikkeld. Toen Huck vertrok heeft hij de taken waargenomen en dat heeft hij heel goed gedaan", zegt Veneberg. ,,We hebben met de groep overlegd en deze aanstelling is op verzoek van de sporters gedaan."

De staf van Haak wordt op korte termijn nog aangevuld, laat de KNWU weten. Hij gaat ondersteund worden door voormalig beroepsrenner, Fulco van Gulik, die de rol van assistent-bondscoach gaat vervullen. ,,We trekken nog een extra coach aan omdat de groep van sporters te groot is voor één coach en we hierdoor verder kunnen professionaliseren. Deze nieuwe collega zal ook als 'embedded scientist' werkzaam zijn."

,,Ik ben heel blij met de kans die de KNWU mij geeft om bondscoach te worden van de baansprinters", zegt Haak. ,,De selectie train ik al een lange periode en vanaf september is daar het coachen bijgekomen. Het is een hele talentvolle groep en ik kijk er naar uit om samen met hen de ingeslagen weg te vervolgen richting de Olympische Spelen in 2020."