Complete loting voor EK-kwalificatie

Oranje was groepshoofd tijdens de loting en trof met Duitsland de zwaarst mogelijke tegenstander van pot 2. Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers troffen de Duitsers dit jaar ook al in de groepsfase van de nieuwe Nations League. Nederland won in de Johan Cruijff ArenA (3-0) en speelde gelijk in Gelsenkirchen (2-2).

Bekijk hieronder de gehele groepsindeling:

Groep A: Engeland, Tsjechië, Bulgarije, Montenegro, Kosovo.

Groep B: Portugal, Oekraïne, Servië, Litouwen, Luxemburg.

Groep C: Nederland, Duitsland, Noord-Ierland, Estland, Wit-Rusland.

Groep D: Zwitserland, Denemarken, Ierland, Georgië, Gibraltar.

Groep E: Kroatië, Wales, Slowakije, Hongarije, Azerbeidzjan.

Groep F: Spanje, Zweden, Noorwegen, Roemenië, Faeröer Eilanden, Malta.

Groep G: Polen, Oostenrijk, Israël, Slovenië, Macedonië, Letland

Groep H: Frankrijk, IJsland, Turkije, Albanië, Moldavië, Andorra

Groep I: België, Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan, San Marino.

Groep J: Italië, Bosnië-Herzegovina, Finland, Griekenland, Armenië, Liechtenstein.