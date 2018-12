Koeman bij zien Duitsland: ’Oh, nee’

Maar verder was hij tevreden over het resultaat van de loting in Dublin,waar het Nederlands elftal verder werd gekoppeld aan Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland.

„Ik dacht even: ’Oh, nee’”, zei hij voor de camera van FOX Sports. „Maar verder is het een prima loting. De beste twee ploegen gaan naar het EK. We zijn aan onze stand verplicht om ons te plaatsen. We gaan ons goed voorbereiden en moeten nog even afwachten wat het schema wordt. Dat horen we later vandaag”, vervolgde Koeman tegen de NOS.

Oranje was groepshoofd tijdens de loting, met dank aan de goede resultaten in de Nations League. „Duitsland was de sterkste ploeg in pot 2”, zei Koeman. „Maar vervolgens krijgen we Noord-Ierland uit pot 3. Dat had bijvoorbeeld ook Servië kunnen zijn. Ik ben uiteindelijk wel tevreden. Ik kan niet ontevreden zijn vanwege Duitsland. Dat is maar één tegenstander.”