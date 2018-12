Löw: ’We kennen Oranje ondertussen goed’

„De landen kennen elkaar ondertussen heel goed en het zijn altijd interessante wedstrijden”, zei hij tegen de NOS na de loting in Dublin waar de landen aan elkaar werden gekoppeld.

De Duitse bondscoach ziet Nederland en Duitsland als favorieten in de groep en is optimistisch over de kansen met verder Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland. „We kennen onze eigen kracht. Normaal gesproken zullen Duitsland en Nederland zich uit deze groep kwalificeren.”

Desondanks wilde Löw niet zeggen dat de eerste plaats in de groep het doel is. „In de vorige twee kwalificaties zaten we in een goede fase. Toen konden we dat als doel stellen. Nu beginnen we vanaf de basis en willen we niet te arrogant zijn”, zei de 58-jarige coach.

Volgens Löw maakt het niet uit dat Noord-Ierland in plaats van Ierland aan de groep werd toegevoegd. „Het is zeker geen eenvoudige tegenstander. We hebben er in de WK-kwalificatie tegen gespeeld en het waren geen gemakkelijke wedstrijden.”

Bondscoach Michael O’Neill van Noord-Ierland sprak van een lastige loting. „We treffen twee van de topteams uit Europa. De duels met Duitsland en Nederland zijn mooie wedstrijden. We zullen knokken voor de tweede plek in de groep, maar er bestaat ook nog een kans om je te kwalificeren via de play-offs van de Nations League.”