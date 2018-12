Ajax overtuigend langs ADO Den Haag

In de Johan Cruijff ArenA werd de formatie van trainer Fons Groenendijk met 5-1 verslagen. Ajax heeft op de ranglijst van de Eredivisie nu twee punten minder dan PSV. De Eindhovenaren nemen het om 14.30 uur in De Kuip op tegen Feyenoord.

De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam na een kwartier voetbal op voorsprong via David Neres. De tweede Amsterdamse treffer liet vervolgens niet lang op zich wachten. Na een fraaie aanval scoorde Nicolas Tagliafico op aangeven van Zakaria Labyad.

Tot verrassing van iedereen deed ADO, nummer dertien van de ranglijst, zowaar wat terug. Vijf minuten voor rust deed Aaron Meijers wat maar weinig opponenten van Ajax is gegeven dit seizoen: scoren in de Johan Cruijff ArenA. Keeper André Onana moest het antwoord schuldig blijven op de fantastische vrije trap van de linkspoot van de gasten.

Genieten kon ADO maar heel even van de fraaie treffer, want in de 43e minuut zorgde Matthijs de Ligt voor de 3-1. Drie minuten na de pauze bracht Donny van de Beek de marge op drie goals.

Erik ten Hag kijkt toe. Ⓒ Matty van Wijnbergen

De treffer van de Oranje-international leek lange tijd de laatste van de middag te worden. In de 83e minuut deed invaller Kasper Dolberg, Klaas-Jan Huntelaar kreeg de voorkeur, toch nog een duit in het zakje. De Deense aanvaller zette met een kunstig stiftje de eindstand op het scorebord.

Sinkgraven

Er was nog meer goed nieuws voor Ajax. Daley Sinkgraven lag er een jaar uit door blessureleed, maar maakte in de 78e minuut zijn rentree.