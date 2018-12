Van Bommel: ’Dan zijn ze bang voor je’

De Feyenoord-fans bedachten ooit zelfs een eigen nummer voor de voormalig aanvoerder van de Eindhovenaren. „Ik ben benieuwd of het langskomt”, vroeg Van Bommel zich af in gesprek met FOX Sports. „Ik heb het al gehoord”, zei analist en voormalig PSV-spits Arnold Bruggink met een glimlach.

„Het was ’Mark van Bommel, breek je been’”, verduidelijkte de trainer. „Hoe mooi kan het zijn. Dan zijn ze in principe bang voor je. Ongeacht waar je speelt, tegen Barcelona of De Graafschap. Je moet onverstoorbaar zijn. Als je jezelf bent, kun je ook top presteren.”